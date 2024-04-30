Нужно больше снарядов и артиллерии: СМИ рассказали, чего не хватает украинской армии

Украина давно имеет проблему с набором новых солдат – несмотря на то, что армии очень необходимо большое количество живой силы

Украинская армия ожидает помощи от США, в рамках которой она получит столь необходимые снаряды для артиллерии, и саму артиллерию. Но есть кое-что, что стало для Вооруженных сил Украины настоящей проблемой – нехватка людей у фронтовых подразделений, принимающая характер катастрофы.

Об этом пишет Business Insider. Издание отмечает, что недостаток личного состава может помешать планам Украины вернуть оккупированные российскими террористами территории.

Украина давно имеет проблему с набором новых солдат – несмотря на то, что армии необходимо большое количество живой силы. Ее войска истощены в результате 2,5 лет боевых действий против россиян, подразделения на фронте не имеют возможности идти на восстановление, о ротациях даже речи не идет. Также не хватает артиллерии и боеприпасов, однако эта проблема разрешима, в отличие от набора солдат.

"Украина нуждается в мобилизации большего количества солдат. Они находятся на поле боя уже два с половиной года, и это с учетом невероятной усталости, психологических травм и тяжелых условий пребывания в окопах на передовой действительно будет фактором морали", – сказал бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Марк Гертлинг.

Генерал отметил, что новое американское оружие позволит противостоять атакам террористов. Однако все равно пройдет время, прежде чем Украина сможет перехватить инициативу, потому что прежде всего нужны именно люди, а с этим есть проблемы.

"Честно говоря, и я знаю, что некоторые из моих собратьев-артиллеристов упрекнули бы меня за это, но артиллерия и дальнобойные системы не выиграют войну… Итак, мы увидим, как фронт немного стабилизируется в течение следующих нескольких недель, а потом, если Украина сможет не только мобилизовать солдат, научить их, привлечь к наступательным операциям, но и получить возможность отвоевать территорию, мы сможем это сделать. Это то, на что я рассчитываю", – резюмировал Гертлинг.

Отметим, что на фронте сейчас жарко. Самые сложные направления назвал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. Оккупационные войска пополнили свои человеческие ресурсы четырьмя бригадами. Россияне мощно давят на двух направлениях, пытаясь прорвать оборону.

Ранее "Телеграф" писал, почему мобилизация должна быть более жесткой. Свое мнение выразил боец Третьей отдельной штурмовой бригады Иван Лукавый.