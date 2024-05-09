Росіяни тиснуть як божевільні: ситуація на фронті вкрай складна (карти боїв)
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На одному з напрямків за добу зафіксовано 45 атак
У четвер, 9 травня, розпочався 806-й день повномасштабної війни Росії проти України, ситуація на фронті вкрай складна. За останню добу відбулось 146 бойових зіткнень.
Окупаційні війська масовано атакують на всіх напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Сили оборони відбили 16 атак на Куп’янському напрямку. Ворог штурмував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Петропавлівка, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 11 атак. Росіяни намагались просунутись поблизу Макіївки, Невського, Новолюбівки, Твердохлібового та Серебрянського лісництва у Луганській області.
За добу на Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 26 атак. Бойові зіткнення відбулись поблизу Білогорівки Луганської області та Нового, Виїмки, Кліщіївки, Андріївки, Верхньокам’янського, Іванівського Донецької області.
Найбільше атак було на Авдіївському напрямку ― 45. Сили оборони відбили їх в районах населених пунктів Калинове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Нетайлове, Новоселівка Перша, Невельське, Новоолександрівка, Євгенівка, Сокіл Донецької області.
За останню добу відбито 11 атак на Новопавлівському напрямку. Росіяни намагались просунутись в районах Водяного, Красногорівки, Урожайного, Костянтинівки, Парасковіївки Донецької області. Позиції Сил оборони ворог атакував за підтримки авіації.
На Оріхівському напрямку ворог 19 разів атакував позиції українських оборонців. Усі бойові зіткнення відбулись в районі Старомайорського Донецької області.
Чотири рази окупаційні війська атакували плацдарми ЗСУ на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Усі штурми були відбиті.
Раніше ЗСУ змогли досягти успіхів на Лиманському напрямку. Попри божевільний тиск росіян, українські захисники покращили тактичне положення у районі Серебрянського лісництва.
Ситуація на фронті складна через брак у ЗСУ снарядів та людей. Західні аналітики оцінили, скільки часу потрібно для розв’язання цих проблем.
"Телеграф" раніше повідомляв, що найближчим часом росіяни хочуть захопити два міста в Донецькій області. Вони не шкодують ні людей, ні техніки. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.