"Це стратегічний крок": уряд підтримав важливу ініціативу для ЗСУ, про яку розповів Умєров

Рішення сприяє підвищенню обороноздатності країни під час війни

У вівторок, 7 травня 2024 року, Кабінет міністрів підтримав проєкт указу президента України про створення Сил безпілотних систем. Над ним спільно працювали Міністерство оборони та Генеральний штаб ЗСУ.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Кабінет Міністрів підтримав проєкт Указу Президента України, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ — Сил безпілотних систем. Це стратегічний крок для нашої країни в умовах зростаючої загрози з боку Росії", — йдеться у повідомленні.

Умєров назвав це сучасним та необхідним рішенням. Це дозволить більш ефективно використовувати бойовий потенціал.

"Сили безпілотних систем — це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях — стратегічному, оперативному і тактичному — за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", — написав Умєров.

Міноборони підготує відповідний проєкт закону та внесе його на засідання уряду. Це необхідно для реалізації ініціативи. Умєров впевнений, що створення нового роду військ сприятиме посиленню нашої обороноздатності.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Сил безпілотних систем 6 лютого 2024 року. Виділення їх в окремий вид військ дозволить забезпечити належний рівень планування та якість логістики.

Раніше "Телеграф" писав, що відомо про створення Сил безпілотних систем та які задачі будуть виконувати військові. Подробиці розповів заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Вадим Сухаревський. Саме він зараз відповідає за розвиток і застосування безпілотників на полі бою.