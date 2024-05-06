Снаряди виробляємо, але… : Камишін назвав три виклики, які постали перед українською "оборонкою"

Україна потребує допомоги від партнерів

Вітчизняні підприємства почали виробляти артилерійські снаряди. Проте їхньої кількості недостатньо для задоволення потреб Сил оборони.

Навіть якщо "оборонка" почне працювати більш інтенсивно, Україні все одно знадобиться військова допомога від партнерів. Про це міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів перед початком Форуму оборонної промисловості ЄС-Україна.

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"Ми почали виробляти артилерійські боєприпаси, але, як і по інших позиціях, їх ніколи не буде достатньо вироблятись в Україні. Скільки б ми не виробляли і як би ми не збільшували власні спроможності, ми будемо й далі залежати від постачання ззовні", ― сказав Камишін.

Голова Мінстратегпрома також розповів про виклики, які постали перед українською "оборонкою":

фінансування;

постійні обстріли;

глобальний дефіцит вибухових речовин та пороху.

Порох та вибухові речовини потрібні для виробництва артилерійських снарядів. Якщо цих компонентів не буде, то боєприпаси просто не буде з чого робити.

Зазначимо, раніше в Міноборони повідомили, що 70% коштів, виділених на оборонні контракти, припадають саме на вітчизняну "оборонку". Цей показник актуальний для початку 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, як українська "оборонка" стимулювала економіку. Промисловість показала шалений ріст за останні два роки.