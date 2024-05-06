Снаряды производим, но… : Камышин назвал три вызова, которые предстали перед украинской "оборонкой"

Украина нуждается в помощи от партнеров

Отечественные предприятия начали производить артиллерийские снаряды. Однако их количества недостаточно для удовлетворения потребностей Сил обороны.

Даже если "оборонка" будет работать более интенсивно, Украине все равно понадобится военная помощь от партнеров. Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал перед началом Форума оборонной промышленности ЕС-Украина.

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"Мы начали производить артиллерийские боеприпасы, но, как и по другим позициям, их никогда не будет достаточно производиться в Украине. Сколько бы мы ни производили и как бы мы не увеличивали собственные способности, мы будем и дальше зависеть от поставок извне", ― сказал Камышин.

Глава Минстратегпрома также рассказал о вызовах, стоящих перед украинской "оборонкой":

финансирование;

постоянные обстрелы;

глобальный дефицит взрывчатых веществ и пороха.

Порох и взрывчатые вещества требуются для производства артиллерийских снарядов. Если этих компонентов не будет, то боеприпасы просто не из чего делать.

Отметим, ранее в Минобороны сообщили, что 70% средств, выделенных на оборонные контракты, приходятся именно на отечественную "оборонку". Этот показатель актуален для начала 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, как украинская "оборонка" стимулировала экономику. Промышленность показала безумный рост за последние два года.