Украина сама делает оружие: в Минобороны сказали, сколько контрактов приходится на украинскую "оборонку"

В среднем 70% средств на оборонные закупки тратится на продукцию украинских производителей.

Украинские производители оружия производят все большее вооружение для Вооруженных сил Украины. На отечественных производителей оборонно-промышленной продукции приходится уже более 70% всех контрактов, подписанных "Агентством оборонных закупок" Министерства обороны Украины на закупку товаров оборонного назначения.

Об этом сообщает Минобороны Украины. Отмечается, что очередная партия контрактов была подписана в ходе рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского в Хмельницкую область 4 мая.

"70% от суммы всех соглашений, которые Агентство оборонных закупок заключило в 2024 году, приходится именно на отечественных производителей вооружения, боеприпасов и военной техники. По некоторым направлениям, например БПЛА, почти 100% средств мы направили именно на контрактирование у них", — прокомментировала подписание контрактов руководитель "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

В МОУ добавляют, что и дальше будут отдавать приоритет в оборонных закупках именно украинским производителям. Чем больше оружия для защиты страны от российских террористов будет изготовлено именно в Украине, тем лучше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину могут зайти американские оборонные предприятия. Однако для этого необходимо создать условия.

Отметим, известный волонтер, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что украинские оборонные промышленные предприятия могут производить втрое больше продукции, чем государство может профинансировать. Поэтому ситуацию исправит экспорт оружия на международный рынок. Вырученные деньги можно будет тратить на закупку того вооружения, которое не производят в Украине.