Україна сама робить зброю: в Міноборони сказали, скільки контрактів припадає на українську "оборонку"

В середньому 70% коштів на оборонні закупки витрачається на продукцію українських виробників

Українські виробники зброї виготовляють дедалі більше озброєння для Збройних сил України. На вітчизняних виробників оборонно-промислової продукції припадає вже понад 70% усіх контрактів, які підписує "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України на закупівлю товарів оборонного призначення.

Про це повідомляє Міноборони України. Зазначається, що чергова партія контрактів була підписана під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського до Хмельницької області 4 травня.

"70% від суми всіх угод, які Агенція оборонних закупівель уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки. За деякими напрямками, як-от БПЛА, майже 100% коштів ми спрямували саме на контрактування у них", — прокоментувала підписання контрактів керівник "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.

В МОУ додають, що й далі будуть віддавати пріоритет в оборонних закупівлях саме українським виробникам. Чим більше зброї для захисту країни від російських терористів буде виготовлено саме в Україні, тим краще.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну можуть зайти американські оборонні підприємства. Проте для цього потрібно створити умови.

Зазначимо, відомий волонтер, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що українські оборонні промислові підприємства можуть робити втричі більше продукції, ніж держава може профінансувати. Тому ситуацію виправить експорт зброї на міжнародний ринок. Отримані гроші можна буде витрачати на закупівлю того озброєння, яке не роблять в Україні.