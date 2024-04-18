"Время открывать экспорт для ОПК": Чмут объяснил, чем это поможет Украине в войне

По его мнению, украинская "оборонка" способна вносить значительный вклад в бюджет, если выйдет на зарубежный рынок.

Оборонно-промышленный комплекс Украины способен производить в три раза больше продукции, чем государственный бюджет способен профинансировать. Именно поэтому властям следует задуматься о необходимости открытия экспорта для бизнеса, связанного с милитарным производством.

Такого мнения придерживается глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, о чем он заявил в своем X (Twitter). Таким образом, он отреагировал на данные Минстратегпрома относительно выделенных на ОПК средств. Так, согласно имеющейся информации, общий бюджет обороны страны составляет 40 млрд. долларов. Из этой суммы всего 6 миллиардов тратится на закупку вооружения, в том числе у отечественных производителей.

"Запомните эти цифры. И больше никогда не спрашивайте, почему фонды покупают оружие, авто, модернизируют ЗРК и ежедневно делают всю свою работу", — подчеркнул Чмут.

По его словам, наш ОПК производит далеко не всю милитарную продукцию, которая необходима нам для ведения войны против РФ. Это, в частности, связано и с нехваткой средств в госбюджете. Если же выйти на зарубежный рынок, можно получить дополнительные средства для собственных нужд, в том числе и военных.

"Время открывать экспорт для ОПК и начинать зарабатывать валюту, завоевывать рынки и идти в совместные производства с партнерами. С этой войны мы должны выйти с милитарной экономикой, где значительный процент — это именно ОПК: как государственный, так и частный", — считает Тарас Чмут.