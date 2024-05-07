"Это стратегический шаг": правительство поддержало важную инициативу для ВСУ, о которой рассказал Умеров

Решение способствует повышению обороноспособности страны во время войны

Во вторник, 7 мая 2024 года, Кабинет министров поддержал проект указа президента Украины о создании Сил беспилотных систем. Над ним совместно работали Министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Кабинет Министров поддержал проект Указа Президента Украины, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ — Сил беспилотных систем. Это стратегический шаг для нашей страны в условиях растущей угрозы со стороны России", — говорится в сообщении.

Умеров назвал это современным и необходимым решением. Это позволит более эффективно использовать боевой потенциал.

"Силы беспилотных систем — это современное и необходимое решение для эффективного использования нашего боевого потенциала и технологического превосходства над врагом на всех уровнях — стратегическом, оперативном и тактическом — с помощью беспилотных систем в воздухе, на суше и на море", — написал Умеров.

Минобороны подготовит соответствующий проект закона и вынесет его на заседании правительства. Это нужно для реализации инициативы. Умеров уверен, что создание нового рода войск будет способствовать усилению нашей обороноспособности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем 6 февраля 2024 года. Выделение их в отдельный вид войск позволит обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики.

Ранее "Телеграф" писал, что известно о создании Сил беспилотных систем и какие задачи будут выполнять военные. Подробности рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский. Именно он сейчас отвечает за развитие и применение беспилотников на поле боя.