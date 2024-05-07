ЗСУ мають успіхи на одному з напрямків: подробиці (карта)

Росіяни не залишають спроб просунутися ближче до Часового Яру

Попри те, що Росія намагається наступати на фронті, ЗСУ мають успіхи на Лиманському напрямку. Окупанти обстрілюють Часів Яр, але до міста так і не увійшли.

Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі "Громадського радіо". За його словами, російська армія не припиняє спроб прорвати оборони ЗСУ.

Всупереч важким боям, українським військовим вдалося досягти певних успіхів на Лиманському напрямі. Зокрема, у районі Серебрянського лісництва.

"Можу підтвердити частково, що на Лиманському напрямі ми маємо певні успіхи сил оборони в районі Серебрянського лісництва, трохи вдалося покращити тактичні положення", — сказав Волошин.

Він також прокоментував ситуацію у Часовому Яру. Цей напрямок один із найважчих на фронті. Місто постійно під обстрілом окупантів, але захопити його ворогові не вдається — ситуація під контролем Сил оборони.

"Ворожої російської армії в місті немає. Противник все ж таки докладає зусиль і продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти авіацією та артилерією. Окупанти всіляко намагаються отримати панівні висоти, на яких розміщений Часів Яр, щоб вести подальшу боротьбу за території та обстрілювати наступні населені пункти, а це Костянтинівка, Дружківка, Слов’янськ та Краматорськ”, – каже Волошин.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія хоче захопити два великі українські міста. Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк розкрив плани росіян.