Росія тільки розпочинає свій наступ: відома волонтерка зробила тривожну заяву

У ЗСУ досі є дефіцит снарядів, і ця проблема не вирішиться найближчими днями

Наступальна кампанія росіян у 2024 році лише розпочалась, тому Україну чекає важке літо. ЗСУ досі чекають анонсовану Заходом допомогу, спостерігається дефіцит снарядів, в той час поки ворог атакує десятками тисяч боєприпасів щодня.

Саме через це українські військові вимушені відступати. Про це відома волонтерка, ветеранка російсько-української війни, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська розповіла в етері Radio NV.

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Наступ Росії у 2024 році тільки починається

"Це насправді багато визначає, тому ми зараз відступаємо все далі й далі. Фронт зміщується, росіяни в наступі. Це тільки початок їх наступу. Я бачу, що у травні почнеться цей великий наступ і буде дуже важка літня кампанія", ― сказала Берлінська.

Вона звернула увагу і на допомогу Росії від союзників. Україні доведеться мати справу не лише з військово-промисловим комплексом (ВПК) РФ, а і її партнерів ― Білорусі, Ірану, Китаю та деяких проксі-держав. Ворог посилився саме завдяки їхній допомозі.

Берлінська вважає, що треба боротись з причинами, а не наслідками. А також потрібно укріплюватись і відправляти на фронт більше технологій.

"Нам потрібно усім включитися у роботу з причинами, а не наслідками. Ситуація покращується, але цього недостатньо у війні такого масштабу, ворог посилився… [На фронті] має бути якомога більше технологій і якомога менше людей. Треба укріплюватися "лінією Суровікіна", ― сказала Берлінська.

Зазначимо, Берлінська в інтерв’ю згадала "лінію Суровікіна". Так називають комплекс з оборонних споруд, які росіяни побудували у 2022 році після успішного контрнаступу ЗСУ. Ця "лінія" складається з мінних полів, протитанкових ровів, окопів та "зубів дракона".

Україна нещодавно перейшла до завершувального етапу будівництва фортифікаційних споруд у п’яти областях. Однією з них стала Сумщина, де наразі не ведуться бойові дії.

Раніше "Телеграф" писав, що кінець травня може стати критичним для ЗСУ. Колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил Ігор Романенко перелічив три причини, через які цей період буде вкрай важким для України.