Росіянам не поздоровиться: у США виготовляють для України надсучасну зброю (фото)

Ефективність покаже на полі бою

У Сполучених Штатах Америки виготовляють для України сенсори, які зможуть бити по російських РЕБ. Також Україна може отримати головки самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER.

Про це повідомляє Defense Express. Зазначається, що виготовлення та відправка Україні такої зброї відбувається в рамках контракту Пентагону з компанією Scientific Applications and Research Associates (SARA) на суму 23,5 мільйона доларів.

Умови договору передбачають, що буде придбано сенсори для пошуку засобів радіоелектронної боротьби Home-on GPS та інтеграцію голівок самонаведення збільшеної дальності на керовані авіабомби JDAM-ER.

Зазначається, що ці засоби ураження зможуть бути не просто стійкими до роботи засобів РЕБ, адже вони також вмітимуть націлюватись на станції радіоелектронної боротьби.

Міноборони Америки надав контракт на комплекти протидії та ураження засобів РЕБ Home-on GPS за короткий час після того, як заступник міністра оборони США Білл ЛаПланте визнав, що GLSDB на полі бою в Україні виявились неефективними саме через протидію російських засобів радіоелектронної боротьби.

Не виключається й варіант, за якого комплекти HOJ для ЗСУ в перспективі можуть бути інтегровані і на протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM.

Що відомо про цю зброю

У відкритому доступі інформації про самі комплекти Home-on GPS (або ж HOJ) небагато. Відомо, що вперше про створення та готовність постачати комплекти для протидії та ураження ворожих засобів РЕБ компанія SARA заявила у 2018 році. Тоді наводилось лише те, що HOJ достатньо компактний, коштує в 10 раз дешевше, аніж його попередники, а його компонентна база дозволяє легко інтегруватись до системи наведення будь-якого наявного авіаційного високоточного озброєння.

Комплект Home-on GPS, ілюстративне зображення із брошури SARA за 2018 рік

Уже в грудні 2020 року в рамках програми по високоточним боєприпасам "Золота орда" ВПС США провели випробування. Військові відпрацювали скидання "рою" керованих авіабомб GBU-39/B, кожна з таких бомб була оснащена датчиком HOJ від SARA. Результати цих випробувань було визнано успішними.

JDAM-ER під крилом МіГ-29

Раніше "Телеграф" писав, що Україна бажає отримати від США серед іншої військової допомоги багатоцільові безпілотники MQ-9 Reaper. Це важкий універсальний "безпілотник-вбивця", який може як вести розвідку, так і завдавати ударів по наземних цілях.