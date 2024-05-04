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Не все так просто: у ЗМІ розповіли, чому передача першого пакета допомоги від США буде довгою

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Автор
Боєприпаси Україна отримала, на техніку доведеться чекати Новина оновлена 04 травня 2024, 01:02
Боєприпаси Україна отримала, на техніку доведеться чекати. Фото Колаж

Основна маса допомоги від США, Німеччини та Британії – це техніка

Попри те, що перші партії озброєння з пакета допомоги від США на мільярд доларів Україна вже отримала, основна частина пакета ще нескоро потрапить в Україну. На постачання техніки можуть піти в кращому разі місяці.

Про це повідомляє американське видання The New York Times. За даними газети, Україна 28 та 29 квітня отримала перші дві партії з пакета, до яких увійшло те, що потрібне найбільше: артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, протитанкові ракети, тактичні ракети та перехоплювачі для систем протиповітряної оборони.

Річ у тім, що основна маса допомоги від США, Німеччини та Британії – це техніка. Боєприпаси та негабаритне озброєння можна доставити дуже швидко, тоді як бойові машини, артилерійські гармати, ракетні установки, човни, катери – набагато складніше спорядження. Їх потрібно довго транспортувати та добре охороняти у дорозі.

Американський чиновник сказав виданню, що перший пакет повністю опиниться в Україні не раніше, ніж наприкінці літа 2024 року. Окрім того, є ще одна проблема: США досі не визначилися з тим, де вони будуть брати обіцяну Україні техніку. Це потрібно зробити так, щоб не поставити під загрозу боєздатність сил НАТО та Армії США.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Повітряних силах сказали, коли американські винищувачі F-16 прибудуть до України. Очікується, що станеться це дуже скоро.

Теги:
#США #Війна #Допомога Україні #Військова допомога Україні