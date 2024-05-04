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Не все так просто: в СМИ рассказали, почему передача первого пакета помощи от США будет долгой

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публикации
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Боеприпасы Украина получила, технику придется ждать Новость обновлена 04 мая 2024, 01:02
Боеприпасы Украина получила, технику придется ждать. Фото Коллаж

Основная масса помощи США, Германии и Британии – это техника

Несмотря на то, что первые партии вооружения из пакета помощи от США на миллиард долларов Украина уже получила, основная часть пакета еще не скоро попадет в Украину. На поставку техники могут уйти в лучшем случае месяцы.

Об этом сообщает американское издание The New York Times. По данным газеты, Украина 28 и 29 апреля получила первые две партии из пакета, в которые вошло то, что нужно больше всего: артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, противотанковые ракеты, тактические ракеты и перехватчики для систем противовоздушной обороны.

Дело в том, что основная масса помощи США, Германии и Британии – это техника. Боеприпасы и негабаритное вооружение можно доставить очень быстро, в то время как боевые машины, артиллерийские пушки, ракетные установки, лодки, катера – гораздо более сложное снаряжение. Его нужно долго транспортировать и охранять в дороге.

Американский чиновник сказал, что первый пакет полностью окажется в Украине не раньше, чем в конце лета 2024 года. Кроме того, есть еще одна проблема: США до сих пор не определились с тем, где они будут брать обещанную Украине технику. Это следует сделать так, чтобы не поставить под угрозу боеспособность сил НАТО и Армии США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Воздушных силах сказали, когда американские истребители F-16 прибудут в Украину. Ожидается, что произойдет очень скоро.

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#США #Война #Помощь Украине #Военная помощь Украине