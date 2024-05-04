Россиянам не поздоровится: в США производят для Украины сверхсовременное оружие (фото)

Эффективность покажет на поле боя

В Соединенных Штатах Америки производят для Украины сенсоры, которые смогут бить по российским РЭБ. Также Украина может получить головки самонаведения увеличенной дальности на управляемые авиабомбы JDAM-ER.

Об этом сообщает Defense Express. Отмечается, что изготовление и отправка по Украине такого оружия происходит в рамках контракта Пентагона с компанией Scientific Applications and Research Associates (SARA) на сумму 23,5 миллиона долларов.

Условия договора предусматривают, что будут приобретены сенсоры для поиска средств радиоэлектронной борьбы Home-on GPS и интеграции головок самонаведения увеличенной дальности на управляемые авиабомбы JDAM-ER.

Эти средства поражения смогут быть не просто устойчивыми к работе средств РЭБ, ведь они также будут уметь нацеливаться на станции радиоэлектронной борьбы.

Минобороны Америки предоставил контракт на комплекты противодействия и поражения средств РЭБ Home-on GPS через короткое время после того, как заместитель министра обороны США Билл ЛаПланте признал, что GLSDB на поле боя в Украине оказались неэффективными именно из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

Не исключается и вариант, при котором комплекты HOJ для ВСУ в перспективе могут быть интегрированы и в противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Что известно об этом оружии

В открытом доступе информации о самих комплектах Home-on GPS (или HOJ) немного. Известно, что впервые о создании и готовности поставлять комплекты по противодействию и поражению враждебных средств РЭБ компания SARA заявила в 2018 году. Тогда приводилось лишь то, что HOJ достаточно компактный, стоит в 10 раз дешевле, чем его предшественники, а его компонентная база позволяет легко интегрироваться в систему наведения любого имеющегося авиационного высокоточного вооружения.

Комплект Home-on GPS, иллюстративное изображение из брошюры SARA за 2018 год.

Уже в декабре 2020 г. в рамках программы по высокоточным боеприпасам "Золотая орда" ВВС США провели испытания. Военные отработали сброс "роя" управляемых авиабомб GBU-39/B, каждая из таких бомб была оснащена датчиком HOJ от SARA. Результаты этих испытаний были признаны успешными.

JDAM-ER под крылом МиГ-29

Ранее "Телеграф" писал, что Украина желает получить от США среди прочей военной помощи многоцелевые беспилотники MQ-9 Reaper. Это тяжелый универсальный "беспилотник-убийца", который может как вести разведку, так и наносить удары по наземным целям.