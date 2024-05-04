Россиянам не поздоровится: в США производят для Украины сверхсовременное оружие (фото)
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Эффективность покажет на поле боя
В Соединенных Штатах Америки производят для Украины сенсоры, которые смогут бить по российским РЭБ. Также Украина может получить головки самонаведения увеличенной дальности на управляемые авиабомбы JDAM-ER.
Об этом сообщает Defense Express. Отмечается, что изготовление и отправка по Украине такого оружия происходит в рамках контракта Пентагона с компанией Scientific Applications and Research Associates (SARA) на сумму 23,5 миллиона долларов.
Условия договора предусматривают, что будут приобретены сенсоры для поиска средств радиоэлектронной борьбы Home-on GPS и интеграции головок самонаведения увеличенной дальности на управляемые авиабомбы JDAM-ER.
Эти средства поражения смогут быть не просто устойчивыми к работе средств РЭБ, ведь они также будут уметь нацеливаться на станции радиоэлектронной борьбы.
Минобороны Америки предоставил контракт на комплекты противодействия и поражения средств РЭБ Home-on GPS через короткое время после того, как заместитель министра обороны США Билл ЛаПланте признал, что GLSDB на поле боя в Украине оказались неэффективными именно из-за противодействия российских средств радиоэлектронной борьбы.
Не исключается и вариант, при котором комплекты HOJ для ВСУ в перспективе могут быть интегрированы и в противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.
Что известно об этом оружии
В открытом доступе информации о самих комплектах Home-on GPS (или HOJ) немного. Известно, что впервые о создании и готовности поставлять комплекты по противодействию и поражению враждебных средств РЭБ компания SARA заявила в 2018 году. Тогда приводилось лишь то, что HOJ достаточно компактный, стоит в 10 раз дешевле, чем его предшественники, а его компонентная база позволяет легко интегрироваться в систему наведения любого имеющегося авиационного высокоточного вооружения.
Уже в декабре 2020 г. в рамках программы по высокоточным боеприпасам "Золотая орда" ВВС США провели испытания. Военные отработали сброс "роя" управляемых авиабомб GBU-39/B, каждая из таких бомб была оснащена датчиком HOJ от SARA. Результаты этих испытаний были признаны успешными.
Ранее "Телеграф" писал, что Украина желает получить от США среди прочей военной помощи многоцелевые беспилотники MQ-9 Reaper. Это тяжелый универсальный "беспилотник-убийца", который может как вести разведку, так и наносить удары по наземным целям.