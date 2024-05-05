Россия только начинает свое наступление: известная волонтерка сделала тревожное заявление

У ВСУ до сих пор есть дефицит снарядов, и эта проблема не решится в ближайшие дни

Наступательная кампания россиян в 2024 году только началась, поэтому Украину ждет тяжелое лето. ВСУ до сих пор ждут анонсированную Западом помощь, наблюдается дефицит снарядов, в то время пока враг атакует десятками тысяч боеприпасов ежедневно.

Именно поэтому украинские военные вынуждены отступать. Об этом известная волонтер, ветеран российско-украинской войны, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская рассказала в эфире Radio NV.

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Наступление России в 2024 году только начинается

"Это действительно много определяет, поэтому мы сейчас отступаем все дальше и дальше. Фронт смещается, россияне в наступлении. Это только начало их наступления. Я вижу, что в мае начнется это большое наступление и будет очень тяжелая летняя кампания", ― сказала Берлинская.

Она обратила внимание и на помощь России от союзников. Украине придется иметь дело не только с военно-промышленным комплексом (ВПК) РФ, но и ее партнеров ― Беларуси, Ирана, Китая и некоторых прокси-государств. Враг усилился именно благодаря их помощи.

Берлинская считает, что нужно бороться с причинами, а не последствиями. А также нужно укрепляться и отправлять на фронт больше технологий.

"Нам нужно всем включиться в работу с причинами, а не последствиями. Ситуация улучшается, но этого недостаточно в войне такого масштаба, враг усилился… [На фронте] должно быть как можно больше технологий и как можно меньше людей. Надо укрепляться "линией Суровикина", ― сказала Берлинская.

Отметим, Берлинская в интервью упомянула "линию Суровикина". Так называют комплекс оборонительных сооружений, которые россияне построили в 2022 году после успешного контрнаступления ВСУ. Эта "линия" состоит из минных полей, противотанковых рвов, окопов и "зубов дракона".

Украина недавно перешла на завершающий этап строительства фортификационных сооружений в пяти областях. Одной из них стала Сумщина, где сейчас не ведутся боевые действия.

Ранее "Телеграф" писал, что конец мая может стать критическим для ВСУ. Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Игорь Романенко перечислил три причины, по которым этот период будет крайне тяжелым для Украины.