Безпечних місць для росіян стане ще менше: Україні передадуть експериментальні далекобійні снаряди

Німецька компанія готова передати ЗСУ новітні боєприпаси

Україна на третьому році повномасштабної війни відчайдушно потребує зброї та боєприпасів. Водночас західні компанії мають передові розробки, які можуть посилити можливості ЗСУ.

Про це розповів генеральний директор німецького збройового гіганта Rheinmetall Армін Паппергер у розмові з Handelsblatt. За його словами, йдеться про передові артилерійські снаряди з величезною дальністю поразки.

"Україні передадуть прототипи артилерійських снарядів дальністю польоту 100 кілометрів", — сказав він.

Паппергер зазначив, що компанія зараз здебільшого сконцентрувала зусилля на виробництві артилерійських боєприпасів, оскільки саме вони "змінюють правила гри".

"Росія випускає велику кількість снарядів. Україна, з іншого боку, може відповісти на ці атаки лише в обмеженій мірі через їх брак. Західний світ виявився не готовим до звичайної війни", — додав він.

За його словами, Rheinmetall до початку вторгнення виробляв близько 70 тисяч снарядів на рік, проте у 2024 році концерн може вийти на 700 тисяч. При цьому вона може наростити виробництво до 1,1 мільйона на рік.

Україна вже отримувала від Заходу далекобійні снаряди Vulcano, які у різних модифікаціях мають дальність ураження від 50 до 70 кілометрів. Однак їх до ЗСУ було передано кілька сотень.

Скільки прототипних снарядів отримають ЗСУ від Rheinmetall невідомо, як і не зазначено про що взагалі йдеться.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну можуть зайти американські оборонні підприємства. Однак для цього потрібно створити умови.