Безопасных мест для россиян станет еще меньше: Украине передадут экспериментальные дальнобойные снаряды

Немецкая компания готова передать ВСУ новейшие боеприпасы

Украина на третьем году полномасштабной войны отчаянно нуждается в оружии и боеприпасах. В то же время западные компании имеют передовые разработки, которые могут усилить возможности ВСУ.

Об этом рассказал генеральный директор немецкого оружейного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер в разговоре с Handelsblatt. По его словам, речь идет о передовых артиллерийских снарядах, с огромной дальностью поражения.

"Украине передадут прототипы артиллерийских снарядов дальностью полета в 100 километров", — сказал он.

Паппергер отметил, что компания сейчас в основном сконцентрировала усилия на производстве артиллерийских боеприпасов, поскольку именно они "меняют правила игры".

"Россия выпускает большое количество снарядов. Украина, с другой стороны, может ответить на эти атаки лишь в ограниченной степени из-за их нехватки. Западный мир оказался не готов к обычной войне", — добавил он.

По его словам, Rheinmetall до начала вторжения производил около 70 тысяч снарядов в год, однако в 2024 году концерн может выйти на 700 тысяч. При этом она может нарастить производство и до 1,1 миллиона в год.

Украина уже получала от Запада дальнобойные снаряды Vulcano, которые в разных модификациях имеют дальность поражения от 50 до 70 километров. Однако их в ВСУ было передано несколько сотен.

Сколько прототипных снарядов получат ВСУ от Rheinmetall неизвестно, как и не указано о чем вообще идет речь.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину могут зайти американские оборонные предприятия. Однако для этого необходимо создать условия.