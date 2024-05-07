У ВСУ есть успехи на одном из направлений: подробности (карта)

Россияне не оставляют попыток продвинуться ближе к Часовому Яру

Несмотря на то, что Россия пытается наступать на фронте, у ВСУ есть успехи на Лиманском направлении. Оккупанты обстреливают Часов Яр, но в город так и не вошли.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире "Громадського радіо". По его словам, российская армия не прекращает попыток прорвать обороны ВСУ.

Вопреки тяжелым боям, украинским военным удалось добиться определенных успехов на Лиманском направлении. В частности, в районе Серебрянского лесничества.

"Могу подтвердить частично, что на Лиманском направлении у нас есть определенные успехи сил обороны в районе Серебрянского лесничества, немного удалось улучшить тактические положения", — сказал Волошин.

Он также прокомментировал ситуацию в Часовом Яру. Это направление одно из самых тяжелых на фронте. Город постоянно под обстрелом оккупантов, но захватить его врагу не удается — ситуация под контролем Сил обороны.

"Вражеской русской армии в городе нет. Противник все же прилагает усилия и продолжает уничтожать Часов Яр и окрестные населенные пункты авиацией и артиллерией. Оккупанты всячески пытаются получить господствующие высоты, на которых размещен Часов Яр, чтобы вести дальнейшую борьбу за территории и обстреливать следующие населенные пункты, а это Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск", – говорит Волошин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Россия хочет захватить два крупных украинских города. Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк раскрыл планы россиян.