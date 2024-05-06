Подрыв моста через канал "Северский Донец-Донбасс": ВСУ опровергли свою причастность и поведали о другом

Мост — важное звено на пути сообщения

В Вооруженных силах Украины опровергли факт подрыва моста через канал "Северский Донец-Донбасс" возле Часового Яра, видео которого разлетелось по сети сегодня, 6 мая. Ряд СМИ сообщал о том, что мост взорвали украинские военные, чтобы остановить наступление россиян в районе Часового Яра. Ссылались на слова председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочко.

Однако, уже к вечеру, спикер ОСГВ "Хортица", подполковник Назар Волошин заявил о том, что Силы обороны Украины не взрывали указанный мост, это сделали россияне. ВСУ наоборот отстраивают его для того, чтобы иметь пути сообщения.

"Могу отметить, что Вооруженные силы Украины мост через канал "Северский Донец-Донбасс" не взрывали. Наоборот — было так, что наши подразделения отстраивают тот мост для того, чтобы иметь пути сообщения. И как раз, когда шел процесс, когда наш грузовик находился там и привез стройматериалы, по нему попали FPV-дроны", — рассказал Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, в результате попадания вражеского беспилотника никто не пострадал. Повреждения получил только транспорт и, собственно, строительные материалы, предназначавшиеся для восстановления путепровода.

Скриншот с видео

Вместе с этим спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что ситуация вокруг Часового Яра за неделю не изменилась и полностью контролируется Силами обороны Украины.

"Активные боевые действия продолжаются и днем и ночью. За последние дни никаких территориальных успехов у россиян там не было, вражеских войск в городе нет", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в ВСУ рассказали о ситуации вокруг Часового Яра. Россияне "прощупывают" фронт и перебрасывают резервы.