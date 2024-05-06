Підрив мосту через канал "Сіверський Донець-Донбас": у ЗСУ заперечили свою причетність, натомість розповіли інше

Міст — важлива ланка на шляху сполучення

У Збройних силах України заперечили факт підриву мосту через канал "Сіверський Донець-Донбас" біля Часового Яру, відео якого розлетілося мережею сьогодні, 6 травня. Низка ЗМІ повідомляли про те, що міст підірвали українські військові, щоб зупинити наступ росіян в районі Часового Яру. Посилалися на слова голови Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка.

Однак, вже надвечір, спікер ОСУВ "Хортиця", підполковник Назар Волошин заявив про те, що Сили оборони України не підривали зазначений міст, це зробили росіяни. ЗСУ навпаки відбудовують його для того, щоб мати шляхи сполучення.

"Можу зазначити, що Збройні сили України міст через канал "Сіверський Донець-Донбас" не підривали. Навпаки — було так, що наші підрозділи відбудовують той міст для того, щоб мати шляхи сполучення. І якраз, коли йшов процес, коли наша вантажівка перебувала там і привезла будматеріали, по ній влучили FPV-дрони", — розповів Волошин в етері телемарафону.

За його словами, внаслідок влучання ворожого безпілотника ніхто не постраждав. Пошкоджень зазнав лише транспорт і, власне, будівельні матеріали, що призначалися для відбудови шляхопроводу.

Скріншот з відео

Разом з цим, спікер ОСУВ "Хортиця" зазначив, що ситуація навколо Часового Яру за тиждень не змінилася і повністю контролюється Силами оборони України.

"Активні бойові дії тривають і вдень і вночі. За останні дні жодних територіальних успіхів у росіян там не було, ворожих військ у місті немає", — додав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у ЗСУ розповіли про ситуацію навколо Часового Яру. Росіяни "промацують" фронт і стягують резерви.