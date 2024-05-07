Не тільки ракети: в ЗСУ розповіли, що потрібно для знищення Кримського мосту

Росіяни дуже ретельно його охороняють

Українські фахівці знають місця, куди потрібно бити для знищення Кримського мосту. Але для цього знадобиться багато ракет.

Про це в інтерв'ю NV заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, знищення Кримського мосту послабило б можливості ворога у Криму, тому що вони не змогли б так активно постачати різне обладнання на півострів.

"Для цього треба багато ракет, бо міст здоровий. Є певні місця на ньому, по яких треба бити, щоб залізницю та дорожнє полотно складно було відновити. Фахівці займаються у цьому напрямку, вони дуже довго аналізували цей міст. Ми бачили вже достатньо ефективні удари по ньому, коли вибухи руйнували дорожнє полотно. Вони знають, куди бити, але потрібен час і момент", — заявив Євлаш.

Речник також зазначив, що удар по мосту серйозно позначився б на іміджі Росії. За його словами, цей міст став символом тріумфу РФ.

"Його знищення буде психологічно виглядати як ляпас. Компонент, який позитивно вплине на наших людей і дуже негативно — на політичне керівництво РФ і деморалізуюче на ворогів загалом", — наголосив Євлаш.

Водночас він підкреслив, що наразі Кримський міст — один із найзахищеніших об'єктів у світі. Речник розповів, що росіяни стягнули до нього свої бригади ППО, а коли з'являється загроза, ворог робить задимлення і намагається його замаскувати.

Своєю чергою начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в етері телеканалу "Еспресо" повідомив, що наразі ворог не використовує Кримський міст для перевезень в повному обсязі. За його словами, росіяни відчувають хвилювання з приводу того, що міст може не витримати.

"Іноді їхні пабліки теж підтверджують цю інформацію. Вже була не одна офіційна заява від СБУ, що після вдалої операції СБУ й ВМС, в результаті чого було завдано удару по опорі Кримського мосту, подальша експлуатація залізниці в повному обсязі фактично унеможливлена", — пояснив Плетенчук.

Він зазначив, що Кримський міст може не витримати навантаження після отриманих пошкоджень. Проте, за його словами, це не заважає росіянам перекидати особовий склад вантажівками або деякі зразки озброєння.

"Наприклад, причіпна артилерія може проїхати або оперативно-тактичний ракетний комплекс типу "Іскандер" теж може проїхати по мосту. Але ешелони з броньованою технікою там спостерігалися дуже давно", — наголосив Плетенчук.

Нагадаємо, українська розвідувальна спільнота Molfar повідомила, що росіяни останнім часом майже не використовують Кримський міст для постачання озброєння на фронт в Україну. Своєю чергою військовий оглядач Олександр Коваленко зазначив, що перевезення техніки, боєприпасів та іншого озброєння по залізничній гілці Керченського мосту як тривало, так і продовжується.