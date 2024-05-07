Росіяни вже не використовують Кримський міст? Військового експерта здивував висновок західних ЗМІ

OSINТери промахнулися з висновком

Інформація про те, що росіяни останні пів року практично не використовують Кримський міст для постачання своєї окупаційної армії, не відповідає дійсності. Відповідно, і його знищення не можна вважати "неактуальним".

Військовий оглядач Олександр Коваленко звернув увагу на те, що висновки однієї з OSINT-груп, на яку посилаються журналісти, не є правильними. Адже міст як використовувався, так і використовується. Щобільше, будь-яка інша логістична гілка не зможе його переплюнути.

"Чесно кажучи, був вкрай здивований такої інформації, від, здавалося б, OSINТерів, які за ступенем аналітики, повинні бути трохи вищими за середньостатистичного споживача інформації. Оскільки перевезення по залізничній гілці Керченського мосту техніки, боєприпасів та іншого МТО РОВ як тривало, так і продовжується. У Керч регулярно прибувають склади з цією компонентою і місцеві моніторингові канали, такі як "Кримський вітер", "АРК" та інші, постійно цей процес фіксують та повідомляють про нього", — пише Коваленко.

Він також наводить деталі цих поставок, які тільки з боку можуть здаватися непричетними до війни.

"Крім того, перевезення цистерн з нафтопродуктами – це ПММ (пально-мастильні матеріали — ред.) для РОВ. Пасажирські вагони – це перевезення особового складу. Що залізнична гілка, що автомобільна, продовжують активно використовуватися, а Крим відіграватиме роль транзитного, логістичного вузла, замінити який жодною дорогою через Маріуполь і Бердянськ — неможливо. І жодна нова логістична гілка не зможе забезпечити повністю, в режимі 24/7 — нон-стоп, південне угруповання РОВ, чисельністю майже 200 тисяч тіл", — пише військовий оглядач.

Раніше "Телеграф" писав, що на Заході докладно розписали, як і коли ЗСУ можуть підірвати Кримський міст. Чиновники кажуть, що один з улюблених дітищ Путіна можуть знищити до середини липня.