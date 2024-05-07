Россияне уже не используют Крымский мост? Военного эксперта удивил вывод западных СМИ

OSINTеры промахнулись с выводом

Информация о том, что россияне последние полгода практически не используют Крымский мост для снабжения своей оккупационной армии, не отвечает действительности. Соответственно и его уничтожение нельзя считать "неактуальным".

Военный обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на то, что выводы одной из OSINT-групп, на которую ссылаются журналисты, не верны. Ведь мост как использоваться, так и используется. Более того, любая другая логистическая ветка не сможет его переплюнуть.

"Честно говоря, был крайне удивлён такой информации, от, казалось бы, OSINTеров, которые по степени аналитики, должны быть чуть выше среднестатистического потребителя информации. Поскольку перевозка по ЖД-ветке Керченского моста техники, боеприпасов и прочего МТО РОВ как продолжалась, так и продолжается. В Керчь регулярно прибывают составы с данной компонентой и местные мониторинговые каналы, такие как "Крымский ветер", "АРК" и прочие, постоянно этот процесс фиксируют и сообщают о нём", — пишет Коваленко.

Он также приводит детали этих поставок, которые только со стороны могут казаться не причастными к войне.

"Кроме того, перевозка цистерн с нефтепродуктами – это ГСМ (горюче-смазочные материалы — ред.) для РОВ. Пассажирские вагоны – это перевозка личного состава. Что ЖД-ветка, что автомобильная, продолжают активно использоваться, а Крым играть роль транзитного, логистического узла, заменить который ни одной дорогой через Мариуполь и Бердянск — невозможно. И ни одна новая логистическая ветка не сможет обеспечить полностью, в режиме 24/7 – нон-стоп, южную группировку РОВ, численностью почти 200 тысяч тел", — пишет военный обозреватель.

Ранее "Телеграф" писал, что на Западе подробно расписали, как и когда ВСУ могут взорвать Крымский мост. Чиновники говорят, что одно из любимых детищ Путина могут уничтожить до середины июля.