Россия перестала использовать Крымский мост для перевозки оружия: в The Independent объяснили причины

Спутниковые снимки компании Maxar через три месяца демонстрируют, что на мосту почти не было военных поездов

Российский террористический режим в последнее время почти не использует так называемый Крымский мост для поставок вооружения на фронт в Украину. После неоднократных атак Украины на незаконную постройку террористы начали использовать сухопутные маршруты в оккупированной восточной Украине.

Об этом пишет издание The Independent, ссылающееся на данные украинского разведывательного сообщества Molfar. Анализ спутниковых снимков демонстрирует, что передвижение военного и железнодорожного транспорта по Крымскому мосту почти отсутствует.

Спутниковые снимки компании Maxar за три месяца показывают, что на мосту практически не было военных поездов. Только в феврале один грузовой поезд с 55 цистернами горючего прошел по железной дороге на мосту, с февраля даже такое очень ограниченное движение прекратилось.

Отмечается, что российские террористы скорее всего значительно сократили использование моста после подрыва дороги и железнодорожного полотна 17 июля 2023 года. Россияне решили, что могут использовать сухопутные пути снабжения. Таким образом, уничтожение моста для Украины сейчас не будет иметь никакого влияния на фронт, поскольку он не используется для военных поставок, заключает издание.

Тем временем на фоне учащения намеков на удар по Крымскому мосту, в Кремле началась настоящая истерика. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже угрожает "ударом возмездия".

Следует отметить, что на Западе подробно расписали, как и когда ВСУ могут взорвать Крымский мост. Чиновники говорят, что одно из любимых детищ Путина могут уничтожить до середины июля. Кроме того, в сети показали инструкцию по уничтожению переправы в Крыму.