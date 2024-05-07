Росія припинила використовувати Кримський міст для перевезення зброї: в The Independent пояснили причини

Супутникові знімки компанії Maxar за три місяці демонструють, що на мосту майже не було військових потягів

Російський терористичний режим останнім часом майже не використовує так званий Кримський міст для постачання озброєння на фронт в Україну. Після неодноразових атак України на незаконну споруду терористи почали використовувати сухопутні маршрути в окупованій східній Україні.

Про це пише видання The Independent, яке посилається на дані української розвідувальної спільноти Molfar. Аналіз супутникових знімків демонструє, що пересування військового та залізничного транспорту Кримським мостом майже відсутнє.

Супутникові знімки компанії Maxar за три місяці демонструють, що на мосту майже не було військових потягів. Тільки у лютому один вантажний потяг з 55 цистернами пального пройшов по залізниці на мосту, з лютого навіть такий дуже обмежений рух припинився.

Зазначається, що російські терористи, скоріше за все, значно скоротили використання мосту після підриву дороги та залізничного полотна 17 липня 2023 року. Росіяни вирішили, що можуть використовувати сухопутні шляхи постачання. Таким чином, знищення мосту для України зараз не буде мати жодного впливу на фронт, оскільки він не використовується для військових постачань, робить висновок видання.

Тим часом на тлі почастішання натяків на удар по Кримському мосту, в Кремлі почалася справжня істерика. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова вже погрожує "ударом відплати".

Варто зазначити, що на Заході детально розписали, як і коли ЗСУ можуть підірвати Кримський міст. Чиновники кажуть, що одне з улюблених дітищ Путіна можуть знищити до середини липня. Окрім цього, в мережі показали інструкцію зі знищення переправи у Криму.