Не только ракеты: в ВСУ рассказали, что нужно для уничтожения Крымского моста

Россияне очень тщательно его охраняют

Украинские специалисты знают места, куда нужно бить для уничтожения Крымского моста. Но для этого понадобится много ракет.

Об этом в интервью NV заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. По его словам, уничтожение Крымского моста ослабило бы возможности врага в Крыму, потому что они не смогли бы так активно поставлять разное оборудование на остров.

"Для этого нужно много ракет, потому что мост большой. Есть определенные места на нем, по которым надо бить, чтобы железную дорогу и дорожное полотно сложно было восстановить. Специалисты занимаются в этом направлении, они очень долго анализировали этот мост. Мы видели уже достаточно эффективные удары по нему, когда взрывы разрушали дорожное полотно. Они знают, куда бить, но нужно время и момент", — заявил Евлаш.

Спикер также отметил, что удар по мосту серьезно сказался бы на имидже России. По его словам, этот мост стал символом триумфа РФ.

"Его уничтожение будет психологически выглядеть как пощечина. Компонент, который положительно повлияет на наших людей и очень негативно — на политическое руководство РФ и деморализующее на врагов в целом", — подчеркнул Евлаш.

В то же время он подчеркнул, что Крымский мост — один из самых защищенных объектов в мире. Спикер рассказал, что россияне стащили к нему свои бригады ПВО, а когда появляется угроза, враг делает задымление и пытается его замаскировать.

В свою очередь начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил, что враг не использует Крымский мост для перевозок в полном объеме. По его словам, россияне испытывают волнение по поводу того, что мост может не выдержать.

"Иногда их паблики тоже подтверждают эту информацию. Уже было не одно официальное заявление от СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна", — пояснил Плетенчук.

Он отметил, что Крымский мост может не выдержать нагрузки после полученных повреждений. Однако, по его словам, это не мешает россиянам перебрасывать личный состав грузовиками или некоторые образцы вооружения.

"Например, прицепная артиллерия может проехать или оперативно-тактический ракетный комплекс типа "Искандер" тоже может проехать по мосту. Но эшелоны с бронированной техникой там наблюдались очень давно", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, украинское разведывательное сообщество Molfar сообщило, что россияне в последнее время почти не используют Крымский мост для поставки вооружения на фронт в Украину. В свою очередь военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что перевозка техники, боеприпасов и другого вооружения по железнодорожной веткой Керченского моста как продолжалась, так и продолжается.