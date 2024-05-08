"Божевільні здатні на все": полковник оцінив шанси наступу на Харків і назвав необхідну РФ кількість солдатів

У ЗСУ нагадали, що ворога не потрібно недооцінювати

Щоб знову наступати на Україну Росії потрібно близько 400 тисяч нових солдатів. Але окупантам нема де взяти стільки чоловіків.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" сказав військовий експерт полковник ЗСУ Петро Черник. За його словами, ворогові не вистачить сил, щоб захопити жодне з великих міст, на які він націлився.

Росіяни влітку хочуть повторно наступати на Харків, а також на Сумську та Київську області. Кордон України замінований і зміцнений, а це значно ускладнить окупантам просування. До того ж полковник сумнівається, що їм вдасться зібрати потрібну кількість живої сили.

"Щоб умовно штурмувати Харків, Росії потрібно щонайменше 100-тисячний корпус лише в одному напрямку, а не по всій лінії кордону Київської, Сумської та Харківської областей. Менше бути не може, бо це 40 км, які треба пройти боями. Якщо говорити про всі три напрямки, то їм потрібно ще додаткових 300 тис. Де їм зараз взяти їх? Так, можливі операції на кшталт "зайшов-вийшов". Якщо росіяни вторгнуться на кілька кілометрів, ми будемо змушені з ними вступати в бої, а значить відволікати сили та засоби, які могли б бути корисними безпосередньо по лінії зіткнення", — зазначив він.

Водночас Петро Черник вважає, що ворога не можна недооцінювати. Росіяни можуть вдатися до будь-яких маневрів на фронті. Але надто поспішно стверджувати, що Суми та Харків будуть остаточно атаковані.

"Вони маленьку Авдіївку проходили 10 років, це до 8 км, не більше. Справді, вони взяли Бахмут, але далі Бахмута не просунулися. Тактичні висоти, як належали нам, так і належать. Росіяни мають певні тактичні успіхи у просуванні на кілька сотень метрів тільки. І як такими силами 35 тисяч проходити 40 км? На мою думку, це нонсенс. Водночас від божевільних можна очікувати будь-чого, вони можуть ударити", — сказав полковник ЗСУ.

Також "Телеграф" розповідав про те, що, за оцінками генерала Миколи Маломужа, Росії потрібно близько 1 млн осіб, щоб наступати в Україну повторно. Він вважає, що окупанти не зможуть з однаковою активністю атакувати два міста.