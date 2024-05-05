Наступ РФ на Суми та Харків: генерал сказав, скільки окупантам потрібно зібрати військ для цього

Україна має досить розвідувальну інформацію про плани Росії

Росії необхідно зібрати як мінімум 1 мільйон особового складу, щоб реалізувати стратегічний наступ на Харків та Суми. Однак це неможливо.

Таку заяву в ефірі Espreso зробив український генерал, екс-глава СБУ Микола Маломуж. За його словами, РФ не зможе скрізь воювати з однаковою активністю, а тим більше атакувати два міста.

"Для цього потрібно понад 1 млн особового складу. Підготувати нове потужне угруповання для повторного наступу на Харків та Суми для них дуже складно. Організувати стратегічний наступ на два міста для них сьогодні нереально", — сказав Маломуж.

Генерал пояснив, що зібрати таку кількість піхоти, залишившись для України непоміченою, це важке завдання.

"Україна має досить розвідувальну інформацію про плани Росії. Тому будь-які скупчення російських військ на Куп’янському напрямку і далі на кордоні Харківської та Сумської області будуть одразу нам видно", — пояснив генерал.

Він також додав, що через це ворог не зможе створити небезпеку для Сум чи Харкова. На думку генерала, наразі окупанти демонструють спроби збільшити угруповання військ на Куп’янському напрямку до 120 тисяч військових. Надалі Кремль планує, ймовірно, наступ у бік Кремля.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик Дмитро Снєгірьов розповів "Телеграфу", чи почнуть російські окупанти наступ на Сумську область.