Наступление РФ на Сумы и Харьков: генерал сказал, сколько оккупантам нужно собрать войск для этого

Украина имеет достаточно разведывательной информации о планах России

России необходимо собрать как минимум 1 миллион личного состава, чтобы реализовать стратегическое наступление на Харьков и Сумы. Однако это нереально.

Такое заявление эфире Espreso сделал украинский генерал, экс-глава СБУ Николай Маломуж. По его словам РФ не сможет везде воевать с одинаковой активностью, а тем более атаковать два города.

"Для этого нужно более 1 млн личного состава. Подготовить новую мощную группировку для повторного наступления на Харьков и Сумы для них очень сложно. Организовать стратегическое наступление на два города для них сегодня нереально", — сказал Маломуж.

Генерал объяснил, что собрать такое количество пехоты, оставшись для Украины незамеченными, это трудная задача.

"Украина имеет достаточно разведывательной информации о планах России. Поэтому любые скопления российских войск на Купянском направлении и дальше на границе Харьковской и Сумской области будут сразу нам видны", — пояснил генерал.

Он также добавил, что по этой причине враг не сможет создать опасность для Сум или Харькова. По мнению генерала, сейчас оккупанты демонстрируют попытки увеличить группировку войск на Купянском направлении до 120 тысяч военных. В дальнейшем Кремль планирует, вероятно, наступление в сторону Кремля.

Напомним, ранее военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу", начнут ли российские оккупанты наступление на Сумскую область.