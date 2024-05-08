"Сумасшедшие способны на все": полковник оценил шансы наступления на Харьков и назвал необходимое РФ количество солдат

В ВСУ напомнили, что врага не нужно недооценивать

Чтобы заново наступать на Украину России нужно около 400 тысяч новых солдат. Но оккупантам негде взять столько мужчин.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал военный эксперт полковник ВСУ Петр Черник. По его словам, врагу не хватит сил, чтобы захватить ни один из крупных городов, на которые он нацелился.

Россияне летом хотят повторно наступать на Харьков, а также Сумскую и Киевскую области. Граница Украины заминирована и укреплена, а это значительно усложнит оккупантам продвижение. К тому же полковник сомневается, что им удастся собрать нужно количество живой силы.

"Чтобы условно штурмовать Харьков, России нужно по меньшей мере 100-тысячный корпус только в одном направлении, а не по всей линии границы Киевской, Сумской и Харьковской областей. Меньше быть не может, потому что это 40 км, которые нужно пройти боями. Если говорить обо всех трех направлениях, то им нужно еще дополнительных 300 тыс. Где им сейчас взять их? Да, возможны операции типа "зашел-вышел". Если россияне вторгнутся на несколько километров, мы будем вынуждены с ними вступать в бои, а значит отвлекать силы и средства, которые могли бы быть полезными непосредственно по линии боестолкновения", — отметил он.

Вместе с тем Петр Черник считает, что врага нельзя недооценивать. Они могут прибегнуть к каким-угодно маневрам на фронте. Но слишком поспешно утверждать, что Сумы и Харьков будут окончательно атакованы.

"Они маленькую Авдеевку проходили 10 лет, это до 8 км, не больше. Действительно, они взяли Бахмут, но дальше Бахмута не продвинулись. Тактические высоты, как принадлежали нам, так и принадлежат. Россияне имеют определенные тактические успехи в продвижении на несколько сот метров только. И как такими силами 35 тысяч проходить 40 км? По-моему, это нонсенс. Вместе с тем от сумасшедших можно ожидать чего угодно, они могут ударить", — сказал полковник ВСУ.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что по оценкам генерала Николая Маломужа, России нужно около 1 млн человек, чтобы наступать на Украину повторно. Он считает, что оккупанты не смогут с одинаковой активностью атаковать два города.