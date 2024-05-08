Только приграничные бои: бывший генерал оценил способность россиян наступать на Харьков и Сумы

Россияне способны вести бои в пограничные, чтобы отвлечь украинские войска

Российские террористы, несмотря на свои амбициозные планы, не имеют достаточно сил, чтобы наступать на Харьков и Сумы, не говоря уже о захвате этих городов. Однако террористы способны попытаться вести приграничные бои в двух регионах.

Об этом сказал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны политический и военный деятель генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос в эфире "Эспрессо". Он напомнил, что во временно контролируемых российскими террористами Брянской, Белгородской и Курской областях находится до 50 тысяч единиц личного состава россиян.

"Им этого явно недостаточно для начала наступательных действий. Однако это может дать противнику возможность ведения приграничных боев с целью оттягивания наших сил и средств от российско-украинского фронта. Это они делают достаточно эффективно", — отметил он.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что разворачивающаяся сейчас в Сумской области ситуация является результатом удачной информационно-психологической операции со стороны России. Таким образом, россияне пытаются оттянуть наши силы обороны с самых горячих направлений для укрепления северных областей.

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий тоже ранее отмечал, что россияне могут готовить наступательные действия в районе Харьковской и Сумской областей. Но есть нюанс: у них мало сил даже для наступления, не говоря уже о захвате крупных областных центров – хотя, разумеется, захватить Харьков или Сумы очень хочется террористам.