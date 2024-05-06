Авиабомбы попали прямо по центру поселка: оккупанты РФ снова атаковали Харьковщину (фото)
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Пострадали мирные люди
В ночь на понедельник, 6 мая, враг снова нанес авиаудару в Харьковской области. Попадания авиабомб зафиксированы в центральной части поселка Золочев.
Пострадали мирные люди. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в официальном Telegram-канале.
По данным службы, в населенном пункте в результате обстрела повреждены жилые и административные здания, а также учебное заведение.
Кроме того, произошло два пожара. Горел жилой дом и котельная. Сообщается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.
По предварительным данным, в результате обстрела пострадала женщина.
Россияне практически каждый день атакуют Харьков и область. При этом враг применяет разное вооружение. По городу бьют баллистическими ракетами, КАБами, крылатыми ракетами и т.д. Россияне не остановили свой терроризм даже в Пасху.
Ранее "Телеграф" сообщил, что 5 мая враг ударил по жилой застройке КАБами (корректированными авиабомбами). Число пострадавших по состоянию на утро 6 мая возросло до 16 человек (сначала сообщалось о 10 раненых).