Авиабомбы попали прямо по центру поселка: оккупанты РФ снова атаковали Харьковщину (фото)

Пострадали мирные люди

В ночь на понедельник, 6 мая, враг снова нанес авиаудару в Харьковской области. Попадания авиабомб зафиксированы в центральной части поселка Золочев.

Пострадали мирные люди. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в официальном Telegram-канале.

По данным службы, в населенном пункте в результате обстрела повреждены жилые и административные здания, а также учебное заведение.

Кроме того, произошло два пожара. Горел жилой дом и котельная. Сообщается, что спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, в результате обстрела пострадала женщина.

Россияне практически каждый день атакуют Харьков и область. При этом враг применяет разное вооружение. По городу бьют баллистическими ракетами, КАБами, крылатыми ракетами и т.д. Россияне не остановили свой терроризм даже в Пасху.

Ранее "Телеграф" сообщил, что 5 мая враг ударил по жилой застройке КАБами (корректированными авиабомбами). Число пострадавших по состоянию на утро 6 мая возросло до 16 человек (сначала сообщалось о 10 раненых).