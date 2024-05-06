Россияне на Пасху атаковали Харьков: количество пострадавших резко возросло

Враг продолжает творить военные преступления, нанося удары по жилым кварталам

Россияне практически каждый день атакуют Харьков, они не остановили свой терроризм даже в Пасху. В воскресенье, 5 мая, враг ударил по жилой застройке КАБами (корректируемыми авиабомбами), количество пострадавших по состоянию на утро 6 мая возросло до 16 человек (изначально сообщалось о 10 раненых).

Оккупанты атаковали город в 14:20. Под удар попали Шевченковский и Киевский районы, есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"В результате обстрела КАБ по Шевченковскому и Киевскому районам города повреждены 14 многоквартирных домов, 3 автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, 8 частных домов, гаражи, кафе, разрушены 3 частных дома — пострадали 16 человек", — написал он.

В ГУ ГСЧС Харьковской области уточнили, что на месте одного из прилетов в Харькове 5 мая загорелась сухая трава, пожар был оперативно ликвидирован. По другому адресу спасатели помогли жителям одного из многоквартирных домов выйти наружу, они деблокировали входную дверь. На месте работали психологи и саперы ГСЧС.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 6 мая россияне совершили массированный удар по Сумам. Они атаковали "шахедами" энергетическую инфраструктуру областного центра. В городе и области возникли перебои с электроснабжением.