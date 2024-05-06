Война — день 803: россияне продвигаются под Авдеевкой и готовятся к более масштабному наступлению

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте остается напряженной, а российские оккупанты продвигаются на северо-западе от Авдеевки, но пока не понятно куда именно. Аналитики считают, что это могло быть связано с желанием украинских военных поберечь силы в ожидании западной помощи. При этом скорее всего российское наступление только началось, а впереди Украину ждет тяжелое лето. Однако эксперты считают, что в этот период россияне не смогут пойти в атаку на Сумском или Харьковском направлениях, поскольку не обладают нужным количеством сил.

В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Украине могут измениться правила пересечения границы. Как ожидается, этого стоит ждать после вступления в силу закона о мобилизации.

О том, что происходило 3 мая, читайте в материале: Война – день 800: на фронте тяжелая ситуация, но россиянам активно дают по зубам

С ситуацией в Украине за 4 мая можно ознакомиться в материале: Война – день 801: Россия несет сокрушительные потери и изменила тактику обстрелов

Информацию за 5 мая смотрите по ссылке: Война — день 802: оккупанты собирают силы возле Часового Яра и усиливают обстрелы Украины