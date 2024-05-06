Війна — день 803: росіяни просуваються під Авдіївкою і готуються до масштабнішого наступу

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті залишається напруженою, а російські окупанти просуваються на північний захід від Авдіївки, але поки що не зрозуміло куди саме. Аналітики вважають, що це могло бути пов’язане із бажанням українських військових поберегти сили в очікуванні західної допомоги. При цьому швидше за все російський наступ тільки почався, а попереду на Україну чекає важке літо. Проте експерти вважають, що в цей період росіяни не зможуть піти в атаку на Сумському чи Харківському напрямках, оскільки не мають потрібної кількості сил.

У цьому матеріалі Телеграф розповідає про головні події в Україні та світі 6 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В Україні можуть змінитися правила перетину кордону. Як очікується, цього варто чекати після набрання чинності законом про мобілізацію.

Про те, що відбувалося 3 травня, читайте у матеріалі: Війна – день 800: на фронті важка ситуація, але росіянам активно дають по зубах

З ситуацією в Україні за 4 травня можна ознайомитись у матеріалі: Війна – день 801: Росія зазнає нищівних втрат і змінила тактику обстрілів

Інформацію за 5 травня дивіться за посиланням: Війна — день 802: окупанти збирають сили біля Часового Яру та посилюють обстріл України