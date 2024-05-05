Тиснуть, але їхня мета незрозуміла: окупанти помітно просунулися на одній із ділянок фронту

Українські війська, можливо, вирішили обміняти простір на якийсь час

Російські окупанти скористалися перевагою на північному заході від Авдіївки, де вони, як і раніше, тиснуть, і зробили помітне тактичне просування. Проте в цей час кінцева мета загарбників на цій ділянці незрозуміла.

Про це йдеться у звіті Інституту війни (ISW). За даними аналітиків, просування росіян було на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського в ніч із 3 на 4 травня.

За припущенням експертів, українські вій ЙЙЙЙЙЙййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙйййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййййЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙйЙйЙййййЙЙ Йцська, можливо, вирішили обміняти простір на якийсь час, поки йде очікування допомоги від США. Це могло б стати відповідним рішенням для недостатньо забезпечених ресурсами сил, які ризикують бути оточеними з флангу.

Своєю чергою, окупанти намагаються скористатися обмеженим тимчасовим "вікном" до прибуття допомоги в Україну, інтенсифікуючи наступальні операції. У найближчому майбутньому можливо вони можуть здійснити подальші тактичні кроки в цьому напрямку.

Фахівці зазначають, що кінцева мета ворога на ділянці фронту ситуацією на північному заході від Авдіївки залишається незрозумілою. Загарбники вирішили використати зону, де вони, швидше за все, отримають тактичні переваги у найближчому майбутньому. Проте все ж незрозуміло, чи продовжуватимуть вони рух на північ до Торецького або повернуться до свого попереднього фокусу на Покровськ на північному заході.

"Російські війська вже перекинули на лінію фронту на північний захід від Авдіївки приблизно дивізійну силу (переважно чотири бригади Центрального військового округу РФ), і, за повідомленнями, продовжують перекидати додаткові сили в цьому районі", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, ранішегенерал-лейтенант Ігор Романенко сказав "Телеграфу", що кінець травня може бути критичним для ЗСУ. Він пояснив, що на це є три причини.