Давят, но их цель неясна: оккупанты заметно продвинулись на одном из участков фронта

Украинские войска, возможно, решили обменять пространство на время

Российские оккупанты воспользовались преимуществом на северо-западе от Авдеевки, где они по-прежнему давят, и совершили заметное тактическое продвижение. Однако в настоящее время конечная цель захватчиков на данном участке непонята.

Об этом говорится в отчете Института войны (ISW). По данным аналитиков, продвижение россиян было на северо-запад от Авдеевки в районе Архангельского в ночь с 3 на 4 мая.

По предположению экспертов, украинские войска, возможно, решили обменять пространство на время, пока идет ожидание помощи от США. Это могло бы стать подходящим решением для недостаточно обеспеченных ресурсами сил, которые рискуют быть окруженными с фланга.

В свою очередь оккупанты пытаются воспользоваться ограниченным временным "окном" до прибытия помощи в Украину, интенсифицируя наступательные операции. В ближайшем будущем, возможно, они могут осуществить дальнейшие тактические шаги в этом направлении.

Специалисты отмечают, что конечная цель врага на участке фронта ситуацией на северо-западе от Авдеевки остается непонятной. Захватчики решили использовать зону, где они, скорее всего, получат тактические преимущества в ближайшем будущем. Однако все же непонятно, будут ли они продолжать движение на север к Торецку или вернутся к своему предыдущему фокусу на Покровск на северо-западе.

"Российские войска уже перебросили на линию фронта к северо-западу от Авдеевки примерно дивизионную силу (в основном, четыре бригады Центрального военного округа РФ), и, по сообщениям, продолжают перебрасывать дополнительные силы в этом районе", — говорится в отчете.

Напомним, ранее генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал "Телеграфу", что конец мая может быть критическим для ВСУ. Он объяснил, что для этого есть три причины.