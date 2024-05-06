У Дніпрі пролунав потужний вибух: що відомо (фото, відео)
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Над містом здійнявся стовп диму
У понеділок, 6 травня, у Дніпрі пролунав потужний вибух. Над містом здійнявся стовп диму.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". У Повітряних силах України писали про ракету зі сходу у напрямку Дніпра.
"Увага! Ракета на Дніпро зі сходу", — йшлось у повідомлені.
У мережі вже публікують перші кадри після вибуху. Зазначається, що відпрацювало ППО.
О 12:53 повідомили про відбій повітряної тривоги.
Також містяни опублікували звук вибуху, що прогримів у Дніпрі. Користувачі пишуть, що нібито балістичну ракету збили сили ППО у передмісті.
"ППО збила ракету над Дніпропетровщиною", — написала Дніпровська ОВА.
Повітряне командування "Схід" підтвердило, збиття ракети "Х-59/Х-69" на Дніпропетровщині.
Раніше "Телеграф" писав, що в банку у Чернігові стався вибух. У поліції повідомили подробиці.