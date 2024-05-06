У Дніпрі пролунав потужний вибух: що відомо (фото, відео)

Над містом здійнявся стовп диму

У понеділок, 6 травня, у Дніпрі пролунав потужний вибух. Над містом здійнявся стовп диму.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". У Повітряних силах України писали про ракету зі сходу у напрямку Дніпра.

"Увага! Ракета на Дніпро зі сходу", — йшлось у повідомлені.

У мережі вже публікують перші кадри після вибуху. Зазначається, що відпрацювало ППО.

О 12:53 повідомили про відбій повітряної тривоги.

Також містяни опублікували звук вибуху, що прогримів у Дніпрі. Користувачі пишуть, що нібито балістичну ракету збили сили ППО у передмісті.

"ППО збила ракету над Дніпропетровщиною", — написала Дніпровська ОВА.

Повітряне командування "Схід" підтвердило, збиття ракети "Х-59/Х-69" на Дніпропетровщині.

Раніше "Телеграф" писав, що в банку у Чернігові стався вибух. У поліції повідомили подробиці.