У Кривому Розі пролунали два вибухи: що відомо (оновлено)

Перший вибух пролунав до початку тривоги

Сьогодні ввечері, 2 травня у частині областей України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, сигнал про небезпеку пролунав і в Дніпропетровській області. Вже за кілька хвилин після початку сирени мешканці Кривого Рогу почули вибухи.

UPD: Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про те, що в області працювала ППО. Оборонці неба знищили ворожий безпілотник на Криворізьким районом.

Про вибухи повідомляв і криворізький канал новин "Свої". В інших каналах повідомлялося, що перший вибух жителі почули до оголошення тривоги, а після — пролунав другий.

Одразу після оголошення сигналу тривоги, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного удару з півдня. За попередньою інформацією, вибухи у Кривому Розі — наслідок прильоту балістичної ракети "Іскандер", яку окупанти запустили з тимчасово окупованого Криму. Однак, інформація про це, на щастя, не підтвердилася.

"Перший міський" у своєму Telegram опублікував світлини після вибухів, що чули місцеві мешканці. На фото видно задимлення. Інформації про постраждалих наразі не має.

О 19:06 пролунав відбій повітряної тривоги у всіх областях України, крім Луганської та Криму.

Нагадаємо, сьогодні 799 день повномасштабної війни Росії проти України. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 2 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.