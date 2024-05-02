Россияне ударили по Кривому Рогу, вероятно баллистикой (фото)

Первый взрыв прогремел до начала тревоги

Сегодня вечером, 2 мая в части областей Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, сигнал об опасности раздался и в Днепропетровской области. Уже через несколько минут после начала сирены жители Кривого Рога услышали взрывы.

Об этом сообщил криворожский новостной канал "Свои". В других каналах сообщается, что первый взрыв жители услышали до объявления тревоги, а после произошел второй.

Сразу после объявления сигнала тревоги в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе баллистического удара с юга. По предварительной информации, взрывы в Кривом Роге – следствие прилета баллистической ракеты "Искандер", которую оккупанты запустили из временно оккупированного Крыма. Однако информация об этом пока не подтверждена.

"Первый городской" в своем Telegram опубликовал фотографии после слышавших местные жители взрывов. На фото видны задымления в результате прилета. Информации о пострадавших пока нет.

В 19:06 раздался отбой воздушной тревоги во всех областях Украины, кроме Луганской и Крыма.

Напомним, сегодня 799-й день полномасштабной войны России против Украины. В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 2 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.