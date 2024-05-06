В Днепре прогремел мощный взрыв: что известно (фото, видео)
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Над городом поднялся столб дыма
В понедельник, 6 мая, в Днепре раздался мощный взрыв. Над городом поднялся столб дыма.
Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". В Воздушных силах Украины писали о ракете с востока в направлении Днепра.
"Внимание! Ракета на Днепр с востока", - говорилось в сообщении.
В сети уже публикуют первые кадры после взрыва. Отмечается, что отработало ПВО.
В 12:53 сообщили об отбое воздушной тревоги.
Также горожане опубликовали звук прогремевшего в Днепре взрыва. Пользователи пишут, что якобы баллистическую ракету сбили силы ПВО в пригороде.
"ПВО сбила ракету над Днепропетровщиной", — написала Днепровская ОВА.
Воздушное командование "Восток" подтвердило сбитие ракеты "Х-59/Х-69" на Днепропетровщине.
Ранее "Телеграф" писал, что в банке в Чернигове произошел взрыв. В полиции сообщили подробности.