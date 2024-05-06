Некоторые районы полностью обесточены, есть ранены: новые подробности атаки "шахедов" на Сумы

Ситуация с водоснабжением менее критична

После ночной атаки россиян на энергетическую систему Сумщины энергетики уже возобновляют электроснабжение. Также были привлечены аварийные источники питания.

Об этом сообщает Сумская ОВА. Также известно, что в результате обстрела был ранен один гражданский человек.

"В ночь на 6 мая враг нанес авиационные удары по энергетической системе Сумщины. В результате атаки россиян без электроэнергии остались населенные пункты Сумского, Роменского и Ахтырского районов", — говорится в сообщении.

Карта районов Сумской области

По данным Укрэнерго, среди поврежденной гражданской инфраструктуры – высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго".

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. В то же время, уже ночью в некоторых районах начал появляться свет благодаря слаженным и профессиональным действиям аварийных служб, энергетиков.

"Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги. Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают над поэтапным возобновлением энергоснабжения потребителей", — отмечают энергетики.

Также в ОВА добавили, что в экстренном порядке была созвана комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, в ходе которой было принято решение о возобновлении работы объектов критической инфраструктуры за счет аварийных источников питания.

Ситуация с водоснабжением

По данным местных медиа-ресурсов, водозаборы Сум работают в обычном режиме, кроме одного.

"Работу Пришибского водозабора специалисты КП восстанавливают из-за проблем в энергосистеме в результате атаки вражеских дронов", — информируют в КП "Горводоканал".

Временно отсутствует водоснабжение домов микрорайонов Химгородка и Басов, улиц Харьковской, Сергея Табалы, Холодноярской бригады (СКД), Украинской Народной Республики (Екатерины Зеленко), Старореченской (Генерала Чеснова), Мира, Богуна, проспекта Свободы и прилегающих.

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