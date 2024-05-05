Ничего святого: россияне обстреляли центр Харькова КАБами на Пасху, много раненых

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате вражеских обстрелов города

В воскресенье, 5 апреля, российские террористы снова атаковали Харьков. Пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram. Информацию подтвердили в областной военной администрации.

"В Харькове слышны взрывы", — написал Терехов.

А Синегубов сообщил, что россияне ударили по жилой застройке КАБами. По его словам, ранены. Сначала было 2, потом пятеро, а сейчас к медикам обратилось 10 человек.

"Пострадавшие в результате ударов по центру Харькова продолжают обращаться за медицинской помощью. На эту минуту медики оказывают помощь десятью пострадавшим по двум адресам попаданий. Данные обновляются. Оккупанты попали по частному сектору между домами, есть повреждения домовладений, взрывной волной повредило окна и авто", — написал он.

Синегуб пишет, что ликвидация последствий продолжается.

Ранее "Телеграф" рассказывал, посредством чего Россия корректирует свои атаки по Украине.