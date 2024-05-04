"Вестники ударов": с помощью чего Россия корректирует свои атаки по Украине

Оккупанты активно применяют БПЛА для разведки на юге, около Херсона, в Запорожской области и в районе Харькова

Россияне перед ударами по Украине активно используют разведывательные беспилотники и самолеты Су-24МР. С их помощью они пытаются выявить систему ПВО и скорректировать свои атаки.

При этом "шахедов" в настоящее время россияне начали использовать меньше. Они делают упор на другие средства поражения.

"Враг продолжает постоянно атаковать управляемыми авиационными бомбами, в частности прифронтовые города. В основном сейчас видим отсутствие "шахедов" в воздушном пространстве нашей страны. Однако противник делает больший акцент на баллистическое вооружение и на управляемые авиационные ракеты типа Х-59, которые он активно пытается применять из своих самолетов", — рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире "Еспресо".

При этом россияне стремятся откорректировать свои удары с помощью разведывательных дронов. Они активно применяют такие БПЛА на юге, около Херсона, в Запорожской области и в районе Харькова.

"Кроме того, захватчик использует для разведки уже не самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а Су-24МР, которые часто появляются вблизи границ в воздушном пространстве РФ. Однако основная деятельность этих самолетов направлена на выявление наших систем ПВО, а также СУ-24МР собирают и другую информацию о наших войсках", — отметил Евлаш.

Как сообщал "Телеграф", ночью 4 мая российские террористы снова атаковали Харьков – в этот раз несколькими ударными беспилотниками Shahed-136. Часть БПЛА была уничтожена, однако произошло два попадания по гражданской инфраструктуре в Основянском районе.