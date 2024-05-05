Нічого святого: росіяни обстріляли центр Харкова КАБами на Великдень, багато поранених

Щонайменше 10 людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу міста

У неділю, 5 квітня, російські терористи знову атакували Харків. Постраждала цивільна інфраструктура.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram. Інформацію підтвердили в обласній військовій адміністрації.

"У Харкові чутно вибухи", — написав Терехов.

А Синєгубов повідомив, що росіяни вдарили по житловій забудові КАБами. За його словами, є поранені. Спочатку було 2, згодом п'ятеро, а зараз до медиків звернулось 10 осіб.

"Постраждалі внаслідок ударів по центру Харкова продовжують звертатися за медичною допомогою. На цю хвилину медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Дані оновлюються. Окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Пошкоджені багатоквартирні будинки та авто", — написав він.

Синєгубов пише, що ліквідація наслідків триває.

Раніше "Телеграф" розповідав, за допомогою чого Росія коригує свої атаки по Україні.