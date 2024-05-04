"Вісники ударів": за допомогою чого Росія коригує свої атаки по Україні

Окупанти активно застосовують БПЛА для розвідки на півдні, біля Херсона, Запорізької області та в районі Харкова

Росіяни перед ударами по Україні активно використовують розвідувальні безпілотники та літаки Су-24МР. З їхньою допомогою вони намагаються виявити систему ППО та скоригувати свої атаки.

При цьому "шахедів" зараз росіяни почали використовувати менше. Вони роблять акцент на інших засобах ураження.

"Ворог продовжує постійно атакувати керованими авіаційними бомбами, зокрема прифронтові міста. Здебільшого зараз бачимо відсутність "шахедів" у повітряному просторі нашої країни. Однак противник робить більший акцент на балістичне озброєння та на керовані авіаційні ракети типу Х-59, які він активно намагається застосовувати зі своїх літаків", — розповів представник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі "Еспресо".

При цьому росіяни прагнуть відкоригувати свої удари за допомогою розвідувальних дронів. Вони активно застосовують такі БПЛА на півдні, біля Херсона, Запорізької області та в районі Харкова.

"Крім того, загарбник використовує для розвідки вже не літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, а Су-24МР, які часто з'являються поблизу кордонів у повітряному просторі РФ. Однак основна діяльність цих літаків направлена на виявлення наших систем ППО, а також СУ-24МР збирають й іншу інформацію про наші війська", — зазначив Євлаш.

Як повідомляв "Телеграф", уночі 4 травня російські терористи знову атакували Харків — цього разу кількома ударними безпілотниками Shahed-136. Частину БПЛА було знищено, проте сталося два влучення з цивільної інфраструктури в Основ’янському районі.