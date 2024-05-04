"Незначні успіхи": у США вважають, що росіяни не зможуть розгромити українську армію

В росіян не вистачить сил розбити українську армію: можливі тільки тактичні успіхи

Американські військові вважають, що російські терористи продовжать найближчим часом повільно просуватися в Україні. Проте, за конфіденційною оцінкою американської армії, розгрому українських сил Росії домогтися не вдасться.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на власні джерела серед високопосадовців з США та Європи. Зазначається, що російські терористи продовжать свою стандартну тактику: вони будуть здобувати незначні тактичні успіхи в період до 9 травня, яке має символічне значення для росіян.

Але за даними американських чиновників, українські Збройні сили "не зазнають повного розгрому вздовж лінії фронту, попри гостру нестачу боєприпасів". В росіян не вистачить сил, щоб дійсно спробувати розгромити ЗСУ.

Також аналітики та військові не вірять в те, що російські терористи зможуть здійснити серйозний наступ до 9 травня. Це вимагало б від них значного нарощування сил, чого розвідка не бачить. Проте про стабілізацію фронту Україною говорити зараз теж не варто: завдяки військовій допомозі від Заходу Україна зможе це зробити в кращому випадку влітку, в найгіршому – у кінці 2024 року.

Трохи раніше американські ЗМІ зазначили, що попри те, що перші партії озброєння з пакета допомоги від США на мільярд доларів Україна вже отримала, основна частина пакета ще нескоро потрапить в Україну. На постачання техніки можуть піти в кращому разі місяці.

Додамо, що ситуація на фронті загострюється, а російські окупанти кинули у бій додаткові сили на низці напрямків на сході та півдні України. Зокрема йдеться про ділянку фронту на захід від Авдіївки та Мар’їнки.

Окупантам дійсно поставили завдання взяти Часів Яр на Донеччині до 9 травня, щоб зробити російському диктатору Володимиру Путіну своєрідний подарунок. А Володимир Зеленський каже, що Україна готується до того, щоб відбивати наступ терористів та далі захищати Часів Яр. "Телеграф" вже розповідав, чому росіяни так вчепилися у це місто.

Також "Телеграф" писав, що російські терористи можуть перекинути дві дивізії із Запорізької в Донецьку область, щоб посилити свої поточні наступальні операції. В теорії, це дозволить російським військам тримати ініціативу та наступати до моменту, поки Збройні сили України не отримають повноцінну допомогу від США.