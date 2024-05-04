"Незначительные успехи": в США считают, что россияне не смогут разгромить украинскую армию

У россиян не хватит сил разбить украинскую армию: возможны только тактические успехи

Американские военные считают, что российские террористы продолжат в ближайшее время медленно продвигаться по Украине. Однако, по конфиденциальной оценке американской армии, разгром украинских сил России добиться не удастся.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на собственные источники среди чиновников из США и Европы. Отмечается, что российские террористы продолжат свою стандартную тактику: они будут получать незначительные тактические успехи в период до 9 мая, имеющего символическое значение для россиян.

Но по данным американских чиновников, украинские Вооруженные силы "не подвергнутся полному разгрому вдоль линии фронта, несмотря на острую нехватку боеприпасов". У россиян не хватит сил, чтобы действительно попытаться разгромить ВСУ.

Также аналитики и военные не верят в то, что российские террористы смогут осуществить серьезное наступление до 9 мая. Это потребовало бы от них значительного наращивания сил, чего разведка не видит. Однако о стабилизации фронта по Украине говорить сейчас тоже не стоит: благодаря военной помощи от Запада Украина сможет это сделать в лучшем случае летом, в самом худшем – в конце 2024 года.

Несколько ранее американские СМИ отметили, что, несмотря на то, что первые партии вооружения из пакета помощи от США на миллиард долларов Украина уже получила, основная часть пакета еще не скоро попадет в Украину. На доставку техники могут пойти в лучшем случае месяцы.

Добавим, что ситуация на фронте обостряется, а российские оккупанты бросили в бой дополнительные силы на ряде направлений на востоке и юге Украины. В частности, речь идет об участке фронта к западу от Авдеевки и Марьинки.

Оккупантам действительно поставили задачу взять Часов Яр на Донетчине до 9 мая, чтобы сделать российскому диктатору Владимиру Путину своеобразный подарок. Владимир Зеленский говорит, что Украина готовится к тому, чтобы отражать наступление террористов и дальше защищать Времен Яр. "Телеграф" уже рассказывал, почему россияне так вцепились в этот город.

Также "Телеграф" писал, что российские террористы могут перебросить две дивизии из Запорожской в Донецкую область, чтоб усилить свои текущие наступательные операции. В теории это позволит российским войскам держать инициативу и наступать до того момента, пока Вооруженные силы Украины не получат полноценную помощь от США.