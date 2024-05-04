Мають танки та ППО, але не допомагають Україні: експерт розкритикував низку країн ЄС за пасивність

Поки одні країни віддають все, що можуть, інші не роблять нічого

На тлі того, що Італія та Франція передають Україні дефіцитні системи протиповітряної оборони SAMP/T, такі країни, як Іспанія та Греція могли б зробити значно більше. Оскільки вони мають системи протиповітряної оборони, але захищатися їм немає від кого.

Про це заявив дослідник Центру аналізу європейської політики СЕРА Ніко Ланге у коментарі "Голосу Америки". За його словами, ситуація зараз виглядає вкрай обурливою.

"Чому Іспанія сидить на сотнях танків і системах ППО? Проти кого вони хочуть це використати? Якщо Росії дозволять просуватися в напрямку Іспанії, то ми матимемо справу із зовсім іншими проблемами", – обурився експерт.

Ланге додав, що зараз усі українські партнери повинні об'єднати зусилля. Не повинно бути ситуації, коли країни на умовній "передовій" з РФ активно допомагають Україні, а країни в умовному "тилу" нічого не роблять.

"Є країни, як от Польща та Швеція, які використовують Patriot, але розташовані дуже близько до північного та східного флангу Європи. Не у них треба просити Patriot. Німеччина, яка погодилася поставити ще одну батарею Patriot, можливо, могла б поставити дві. Але усі погляди – на Іспанію та Грецію, які повинні приєднатися до зусиль", – каже експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що Греція остаточно відмовилася передавати Україні будь-які системи протиповітряної оборони – радянські С-300 або американські Patriot. В Афінах пояснили таке рішення тим, що ці системи ППО "критично важливі для захисту повітряного простору країни". Зазначимо, що до цього у Греції говорили протилежне – що вони змінили своє рішення та згодні передати ЗРК Patriot Україні. Однак натомість їм були потрібні деякі гарантії від США.

Іспанія під тиском партнерів заявила, що найближчим часом передасть Україні партію ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Окрім цього, Іспанія надасть Україні інші види озброєння та боєприпасів, щоб допомогти ЗСУ захищатися від російських терористів.